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Сегодня, 08:30

Личка прокомментировал слухи о том, что весной потерял контакт с игроками «Динамо»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» рассказал о взаимодействии с игроками московской команды.

— После трех поражений подряд одно издание написало, что вы потеряли контроль над раздевалкой из-за недоверия россиянам и преференций латиноамериканцам. Что вы почувствовали, когда это прочитали?

— Я от вас впервые об этом слышу.

— Неужели вам не пересылали новость знакомые?

— Нет. Я, честно говоря, вообще очень мало читаю. Только свои интервью, чтобы точно знать, как донесли мои слова — не обидел ли кого-то случайно, не сказал ли что-то плохое. А так каждый может иметь свое мнение. Журналистам сложно знать на 100 процентов, что происходит в раздевалке, ведь там только я и игроки. Конечно, кто-то что-то может вынести оттуда, хотя это и неправильно. Но я стараюсь концентрироваться на себе. У меня есть ошибки, надо их исправлять. Можно не угадать с составом, такое бывает. Но потерял раздевалку... Мне такое странно слышать. Вообще считаю, что атмосферу в команде должны создавать сами игроки. Когда что-то не идет, надо уметь разговаривать между собой. Потому что когда вопросы начинает решать тренер, то это уже плохо. Когда я был игроком, то мы сами видели, если что-то не так. Говорили: «Тренер, дайте нам 5 минут». Он выходил — начинался ураган. Потом тренер возвращался, поправлял какие-то тактические вещи, и поехали. В этом тоже сила команды. Футболисты должны уметь принимать критику, сказать что-то сами партнерам. Я не буду стоять над человеком, которому 30 лет, с плеткой.

Марцел Личка. «Год назад в чемпионство в «Динамо» не верил никто, весной убедились — все реально». Личка — о борьбе за золото, новичках и новом сезоне

ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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