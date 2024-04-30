Личка: «Было бы отлично биться за чемпионство с «Краснодаром» в последнем туре»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился ожиданиями от завершения чемпионской гонки в РПЛ.

«В чемпионате не все пока в наших руках. А вот в Кубке — все в наших руках. Играем со «Спартаком» — если побеждаем, идем дальше. В чемпионате становится все меньше игр, «Зенит» впереди на три очка. Нам надо ждать ошибки соперника. Если бы был шанс поехать в Краснодар в последнем туре и биться там за чемпионство — это было бы вообще отлично. Но мы идем от игры к игре», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

В 26-м туре РПЛ бело-голубые дома обыграли «Зенит» (1:0). «Динамо» (47 очков) занимает третье место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» и «Краснодара» на три очка.