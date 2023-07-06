Личка прокомментировал возвращение Бальбуэна в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о возвращении защитника Фабиана Бальбуэна после приостановки контракта.

«Я очень рад, что Фабиан вернулся в клуб. Такой футболист, который был капитаном сборной Парагвая, определённо добавит нам опыта. Здесь его все отлично помнят, ведь он был одним из лучших защитников в РПЛ.

Мне говорили, что он и в раздевалке «Динамо» был лидером, так что теперь наряду со Смоловым, Паршивлюком и Шуниным будет передавать опыт нашей молодёжи и помогать расти нашим центральным защитникам», – приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

«Динамо» объявило о возвращении 31-летнего парагвайца 6 июля. Летом прошлого года он приостановил контракт с бело-голубыми и перешел в бразильский «Коринтианс».