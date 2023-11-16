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Сегодня, 18:32

Личка: «Рад, что Фомин не поехал в сборную»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка объяснил «СЭ», почему попросил не вызвать полузащитника Даниила Фомина в сборную России.

«Он еще перед игрой с «Оренбургом» занимался голеностопом, так как не восстановился на сто процентов. Рад, что он не поехал, потому что на первом соборе он травмировался и лечился три недели. Потом опять травмировал тот же самый голеностоп. Мы его возвращали назад. Сейчас я уверен, что все будет нормально», — сказал Личка «СЭ».

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что «Динамо» попросило не вызывать Фомина на матч против Кубы из-за травмы. Встреча состоится 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 (мск).

Даниил Фомин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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