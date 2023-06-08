Личка: «Если и было какое-либо давление на меня в Чехии, то я не заметил»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, что ему никто не оказывал давление за то, что он не покинул российский клуб после 24 февраля 2022 года

«Мне никто не звонил по этому поводу, не разговаривал на эту тему. Потому что люди знают, что мне важен футбол, спорт. И неинтересна политика. Не знаю, было ли какое-либо давление на меня в Чехии. Если и было, то я не заметил. Честно вам скажу, я не читаю ничего на эту тему. Меня это не интересует», — цитируют «Известия» Личку.

«Оренбург» по итогам сезона набрал 7-е место в чемпионате России, набрав 46 очков.