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Сегодня, 09:00

Личка рассказал, как Лещук пережил два пропущенных гола от «Спартака»

Денис Алексеев
Технический специалист
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» прокомментировал игру вратаря Игоря Лещука в матче со «Спартаком» (1:2), который прошел 7 апреля. Голкипер допустил две результативные ошибки.

— Как Лещук отреагировал на случившееся в матче со «Спартаком»?

— Что скажешь человеку в такой момент? Он сам знает, что, к сожалению, не помог команде. Сказал ему: «Сильный игрок быстро вернется в норму». Потом Шуня сыграл 6-7 матчей, а последние 3-4 игры — Игорь. Он провел их очень сконцентрировано, хорошо. Это была его реакция на случившееся. Чуть-чуть отдохнул, и ментально тоже. Показал, что матч со «Спартаком» уже в прошлом. Знаете, когда Тюкавин не забивает гол, то мы ничего не говорим. Или когда полузащитник допускает грубую ошибку. А промахи вратаря и центрального защитника всегда на виду, потому что сразу следует гол. Это немного несправедливо.

Марцел Личка. «Год назад в чемпионство в «Динамо» не верил никто, весной убедились — все реально». Личка — о борьбе за золото, новичках и новом сезоне

Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Марцел Личка
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