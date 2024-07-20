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Сегодня, 08:15

Личка — о трех поражениях «Динамо» подряд: «В Екатеринбурге поговорил очень жестко»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» поделился мнением о трех поражениях подряд в прошлом сезоне РПЛ.

— Вы упомянули про три поражения подряд. Есть объяснение провалу?

— До этого в чемпионате мы обыграли «Локо» и «Ахмат», и на матч с «Ростовом» вышли уверенными, что так и продолжим, будем спокойно выигрывать. По-профессорски. Но встретили команду, которая оказалась более голодной до побед, более агрессивной, более настроенной на движение и борьбу. Дальше по встрече со «Спартаком» у меня нет никаких претензий по игре. Могли выиграть 2:0, 3:1, полностью владели ситуацией, ничего не позволяли сопернику. К сожалению, случились две индивидуальные ошибки вратаря, это футбол, уступили 1:2. Но вот затем наша реакция, конечно, должна была быть другой, нежели мы увидели в Екатеринбурге. Повторилась история с «Ростовом» — снова вышли с ощущением, что соперник будет обороняться, а мы его настойчиво раскатывать. «Урал» же в сложной ситуации, ему нужны очки, они были агрессивны и на 95-й минуте мы пропустили решающий гол — 1:2.

Тогда казалось, что за 10 дней потеряли все шансы в РПЛ, все, над чем работали 7-8 месяцев. Такое себе позволять нельзя. Сначала я поругал футболистов за встречу с командой Карпина, где мы играли как профессоры и думали, что мы чемпионы мира. Такое я принимаю, это футбол, случается плохой день, раз в три месяца ты можешь провалиться. Но не дважды за 10 дней! Это невозможно. И вот тогда я поговорил уже очень жестко: «Так не борются за чемпионство! Так только из тройки можно вылететь. «Спартак» сейчас играет лучше нас, «Локомотив» — тоже. ЦСКА — рядом. Если продолжим с таким настроем, то будем ниже них всех». Игроки чуть-чуть подумали, и сделали правильные выводы.

Возможно, как раз поражения раскрепостили команду — она успокоилась. Дальше обыграли «Нижний», «Зенит», что придало уверенности в своих силах. Затем две сумасшедшие игры, где мы забили «Сочи» на 95-й минуте и «Балтике» на 99-й. Это уже был совсем другой характер. Да, могли и не забить, но шли до конца и были вознаграждены. А тут и ЦСКА выиграл в Санкт-Петербурге, и у нас появился этот шанс. Убедились — надо работать, биться, искать победу. Само ничего не придет. Через настрой, работу, уверенность в своих силах можно добиться многого.

Марцел Личка. «Год назад в чемпионство в «Динамо» не верил никто, весной убедились — все реально». Личка — о борьбе за золото, новичках и новом сезоне

ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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