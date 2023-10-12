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Сегодня, 18:02

Личка рассказал, как проходит восстановление Шунина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, как проходит восстановление вратаря Антона Шунина.

«У него и раньше были проблемы с плечом, а с «Ахматом» он получил осложнение. Сейчас Антон работает вместе с физиотерапевтом и доктором. Мы будем наблюдать за ним и смотреть, если за две недели паузы все будет нормально — он может сыграть. Но с другой стороны, Игорь Лещук сыграл хорошо с «Факелом» и Спартаком». Я доволен тем, что команда сыграла две игры на ноль — это маленькая победа для нас", — приводит слова Лички Sport24.

Антон Шунин получил повреждение левого плечевого сустава 1 октября в концовке встречи 10-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

Ожидаемые сроки восстановления Шунина — 4-5 недель.

В этом сезоне голкипер провел за «Динамо» 10 матчей в РПЛ, в которых пропустил 15 мячей.

Источник: https://sport24.ru/football/news-586224-lichka-rasskazal-kak-prokhodit-vosstanovleniye-vratarya-shunina
Антон Шунин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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