Личка рассказал, какое напутствие дал Захаряну перед отъездом

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал «СЭ», какое напутствие он дал полузащитнику Арсену Захаряну перед отъездом в Испанию.

«Я ему пожелал всего хорошего, самое главное, чтобы он не получил никаких травм и мог хорошо работать и развиваться как футболист», — сказал Личка «СЭ.

Россиянин уже находится в Испании. Сообщалось, что «Реал Сосьедад» заплатит за Захаряна 12 миллионов евро плюс бонусы. Ранее генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров объявил, что 20-летний полузащитник прошел медосмотр перед трансфером.

Полузащитник выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.