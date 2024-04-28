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28 апреля, 23:16

Личка рассказал, какой матч против «Зенита» в текущем сезоне ему понравился больше всего

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка объяснил, за счет чего команде удалось обыграть «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ (1:0).

— «Динамо» в этом сезоне выиграло у «Зенита» три матча из четырех. Вы знаете про «Зенит» что-то, чего не знают другие?

— Если бы сегодня первым забил «Зенит», нам было бы очень тяжело вернуться, потому что соперник контролировал игру 60 минут. Мы хорошо провели первый тайм, нас давили, но удалось забить в концовке.

— Какой матч с «Зенитом» в этом сезоне понравился больше?

— В Кубке России, когда мы выиграли 1:0. Сегодня, например, нехорошо играли в нападении. Но все работали в обороне. У «Зенита» был только один шанс со стандарта.

«Динамо» впервые в истории выиграло у «Зенита» оба матча в одном чемпионате России. В 3-м туре текущего розыгрыша РПЛ победа также осталась за московской командой (3:2). В первом матче FONBET Кубка России бело-голубые победили «Зенит» со счетом 1:0, а во втором — уступили 2:0.

(Софья Грецкая)

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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