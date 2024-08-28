Личка рассказал, кто может стать лидером «Динамо» после ухода Смолова

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, что после ухода форварда Федора Смолова в коллективе остались игроки, которые могут вести за собой партнеров.

— У нас остались Фомин, Скопинцев, Лещук, который вырос в академии «Динамо». Тюкавин тоже уже может быть лидером команды. Не стоит забывать и лидеров-легионеров — Диего Лаксальта и Фабиана Бальбуэна, — сказал Личка Sport24.

34-летний Смолов этим летом перешел в «Краснодар» на правах свободного агента. «Динамо» после 6-ти туров РПЛ набрало 12 очков и идет на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата России.