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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 16:47

Личка рассказал, кто может стать лидером «Динамо» после ухода Смолова

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, что после ухода форварда Федора Смолова в коллективе остались игроки, которые могут вести за собой партнеров.
— У нас остались Фомин, Скопинцев, Лещук, который вырос в академии «Динамо». Тюкавин тоже уже может быть лидером команды. Не стоит забывать и лидеров-легионеров — Диего Лаксальта и Фабиана Бальбуэна, — сказал Личка Sport24.
34-летний Смолов этим летом перешел в «Краснодар» на правах свободного агента. «Динамо» после 6-ти туров РПЛ набрало 12 очков и идет на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Sport24
Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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