Личка рассказал, на какой позиции Смолов сыграет с «Краснодаром»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о позиции форварда Федора Смолова в матче против «Краснодара» в первом туре РПЛ.

«На какой позиции сыграет Смолов? Федя иногда играет нападающего, иногда располагается между линиями как «фальшивая девятка». Они найдут взаимопонимание с Тюкавиным и будут меняться», — цитирует Личку официальный сайт бело-голубых.

Встреча между командами пройдет на «ВТБ Арене» 21 июля. Начало матча — в 19.00 по московскому времени. В стартовом составе «Динамо» появятся Смолов и Константин Тюкавин.