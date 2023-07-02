Личка назвал цель «Динамо» на сезон: «Попасть в пятерку лучших»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о выборе капитана команды и задачах бело-голубых на сезон-2023/24.

— Останется ли Даниил Фомин капитаном?

— Не ожидал такой вопрос. Еще не думал, кто будет капитаном. В командах, где я раньше был, всегда спрашивал в команде, кто в раздевалке лидер. И после этого мы решали кто будет капитаном. Будем решать чуть позже.

— Каких целей вы должны достигнуть, чтобы продлить контракт?

— Попасть в пятерку лучших. И я на это согласен. Для меня, как для тренера, это хорошая мотивация, чтобы быть успешным. Поэтому я согласился на эти условия. Установка клуба — быть конкурентоспособным. Как для меня, так и для «Динамо» — это хороший вариант. Будет успех, будем продолжать работу. Не будет, будем продолжать работу по-своему, — сказал Личка на пресс-конференции.

«Динамо» 22 июня объявило о назначении 45-летнего чешского специалиста новым главным тренером команды. Ранее он возглавлял «Оренбург».