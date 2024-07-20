Личка — о задаче «Динамо» попасть в тройку: «Сто процентов не слишком скромно»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» рассказал о задачах команды на сезон.

— Вопрос о задаче на сезон. Она озвучена — место в тройке. Для вас это чересчур амбициозно, нормально или слишком скромно?

— Сто процентов не слишком скромно, потому что нужно уважать соперников. Вы знаете, у ЦСКА большие цели, пришел Марко Николич. В «Спартаке» новый тренер Деян Станкович. Он пришел не для того, чтобы выиграть пятое место. «Краснодар» в прошлом сезоне был вторым. Есть «Локомотив». О «Зените» с их бюджетом и сумасшедшими трансферами вообще молчу. Но деньги в футбол не играют. Да, если смотреть на наш сегодняшний состав, то топ-3 — это крайне высокая цель. Но к концу августа вернутся все сборники, придут новички хорошего уровня, и мы сможем конкурировать со всеми. Важно сейчас удачно стартовать, не обращая внимание на отсутствие сборников. Будем работать, думать о топ-3, и, как и в прошлом сезоне, мечтать о золоте.