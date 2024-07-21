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Сегодня, 02:10

Личка рассказал о конкуренции вратарей в «Динамо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что голкипер клуба Андрей Лунев показывает уверенную игру.

20 июля «Динамо» дома со счетом 3:1 обыграло «Факел» в матче первого тура РПЛ.

«Лунев — спокойный человек, у него хорошая игра ногами. Когда идет прессинг, он не паникует, а спокойно принимает мяч и играет обеими ногами, он дает спокойствие команде. Когда пойдут игры на Кубок России, играть будет Игорь [Лещук], и будет конкуренция», — приводит слова Лички ТАСС.

Лунев подписал контракт с бело-голубыми в июне. Предыдущий сезон футболист провел в «Карабахе».

Источник: ТАСС
Марцел Личка
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