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Сегодня, 09:45

Личка рассказал о любви к хоккею, знакомстве с Ягром и отношении к высказываниям Гашека

Игорь Рабинер
Обозреватель
Марцел Личка.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал о любви к хоккею, знакомстве с Яромиром Ягром и отношении к нашумевшим высказываниям Доминика Гашека в отношении России и игроков НХЛ из нее.

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— Люблю хоккей! Смотрел матчи финальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА и вообще всегда, когда только можно, смотрю хоккей. Оренбургу не хватает команды в КХЛ! Я был долго на связи с Михалом Йорданом, бывшим капитаном хабаровского «Амура», сейчас играющим в Швейцарии. Знаю, что Дмитрий Яшкин вернулся в КХЛ, играет в СКА. Обожаю хоккей, это очень интересная, быстрая игра, и, скажу честно, если бы не футбол, то занимался бы хоккеем, прекрасный вид спорта! Немного даже умею в него играть!

А с Ягром встречался два или три раза, когда еще играл в «Банике». В Остраве проводились турниры с хоккеистами и футболистами, собирались хорошие компании, устраивали барбекю, пили пиво. Тогда Ягру было 28-30 лет, а мне 18-20. Виделся с Домиником Гашеком на таких же турнирах. Сейчас смотрю плей-офф КХЛ, очень интересно.

— А НХЛ смотрите? Болеете там за кого-то?

— Раньше болел за «Монреаль Канадиенс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». А сейчас просто получаю удовольствие от просмотра матчей НХЛ между любыми командами, уровень хоккея просто запредельный. Очень нравится, как они спокойно и уверенно играют, находясь под большим давлением. Нравится Давид Пастрняк, а как отлично играют российские хоккеисты — Никита Кучеров, Александр Овечкин, который забивает по 50 голов за сезон, когда только хочет. НХЛ — это топ!

— Вы упомянули Доминика Гашека. Он делает очень жесткие заявления в адрес России и российских игроков в НХЛ. В Чехии на его слова обращают много внимания?

— Думаю, у нас общество делится на две категории. Первая группа согласна с его словами, поддерживает его, а вторая — нет. Думаю, вторая чуть побольше.

Доминик Гашек
Хоккей
НХЛ
ФК Оренбург
Марцел Личка
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