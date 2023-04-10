Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

10 апреля, 23:23

Личка рассказал о работе в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, почему продолжает работать в России.

«Смотрите, в моей семье все знают — я делаю то, что хочу. Я свободный человек. Если я хочу здесь работать, значит, я буду здесь работать. Если я вдруг захочу уйти, то я зайду к Василию Петровичу Еремякинуи скажу: извините, я хочу домой, спасибо за работу. Но никто не будет мне указывать, что я должен делать и как я должен делать. Это моя жизнь и решения я буду принимать сам. И точка», — приводит слова Лички Sport24.

После 22 туров «Оренбург» занимает 8-е место в таблице российской Премьер-лиги, имея 33 очка в активе.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-10-cheshskiy-trener-orenburga-lichka-o-rabote-v-rossii-ya-svobodnyy-chelovek-i-delayu-to-chto-khochu
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Марцел Личка
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Турсунова уволили в третий раз за год. Российский тренер снова пострадал от капризной звезды
Старение и деградация. Команду Овечкина постигло неизбежное падение
На Украине потребовали от Зеленского начать демобилизацию
Замглавы ЦБ РФ Заботкин назвал причину снижения курса рубля
СМИ сообщили о панике среди украинцев из-за ускорившейся мобилизации
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джорджевич заявил, что игрокам «Сочи» нельзя говорить по поводу ухода Бердыева

Семин заявил, что «Ростов» заслуживает финишировать в тройке РПЛ