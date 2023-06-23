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Сегодня, 20:17

Личка рассказал о своем тренерском штабе в «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Новый главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о своем тренерском штабе, в который вошел экс-футболист «Динамо» Ролан Гусев.

«Из «Оренбурга» вместе со мной пришли мой брат Марио, Адесойе Ойеволе, тренер по физподготовке Женя Стукалов. Останется в штабе тренер вратарей Дмитрий Изотов, который ранее работал в «Динамо». Также в наш штаб войдет Ролан Гусев, о котором много хороших рекомендаций от специалистов. Мы пообщались с ним по телефону. Знаю, что у Гусева есть большое желание работать в родном клубе, за который он долгое время выступал, будучи игроком», — приводит слова Лички Metaratings.ru.

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды. Контракт 45-летнего чеха с клубом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления еще на два года при достижении определенных условий.

Источник: https://metaratings.ru/news/lichka-poobshalis-s-gusevym-po-telefonu-znayu-chto-u-nego-bolshoe-zhelanie-rabotat-v-rodnom-klube-260936/
Ролан Гусев
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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