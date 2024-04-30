Личка рассказал о своей самой дорогой покупке в Москве

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка назвал свое самое дорогое приобретение в Москве.

«Два дня назад решил купить себе самокат. Мы с братом живем недалеко от базы «Динамо» и ездим на самокатах. Один стоит 50-60 тыс. рублей. Куплю самокат, и он станет моим самым дорогим приобретением. Лучшая ли это покупка? Может быть, ха-ха!» — цитирует Личку Sport24.

46-летний чех возглавляет «Динамо» с лета прошлого года. Ранее он тренировал «Оренбург».

После 26 туров «Динамо» с 47 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита» и «Краснодара» на 3 очка.