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Сегодня, 13:29

Личка рассказал о своей тренерской мечте

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Наставник «Оренбурга» Марцел Личка рассказал о своей главной тренерской мечте.

«Моя тренерская мечта? Мне нравятся Пеп Гвардиола и Жозе Моуринью — добиться таких же результатов — это моя мечта. Из всех тренеров в мире только десять человек могут работать в «Манчестер Сити», «Баварии», «Реале». Значит, у меня только 1%. Для меня пример — Марсело Бьелса, который приходил в команды и поднимал их, выводил в Лигу чемпионов с небольшим бюджетом, вырастил много футболистов. Хочу помогать игрокам, чтобы они выступали в лучших клубах мира. В «Бресте» я выиграл чемпионат впервые в истории клуба — это то, что останется у команды навсегда. Что касается «Оренбурга», то я не говорю о том, что буду конкурировать с «Зенитом» и «Спартаком» за золотые медали, но мы можем выдать стабильную работу, открывать новых футболистов с командой, у которой небольшой, нормальный бюджет. Моя мечта — открыть академию в Оренбурге и растить молодых игроков здесь. Главное для меня — это то, что я оставлю в «Оренбурге» после себя, чтобы президент клуба и болельщики сказали мне: «Марцел, спасибо тебе за работу. Мы ценим твой вклад», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Марцел Личка возглавил «Оренбург» в августе 2020 года.

После 24 туров «Оренбург» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Лидирует — «Зенит» (58 очков).

30 апреля «Оренбург» встретится с «Пари НН». Начало — в 14.00 по мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/martsel-lichka-moi-shansy-vozglavit-real-ili-bavariyu-sostavlyayut-1/
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