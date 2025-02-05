Личка рассказал о трансферной политике «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о трансферной политике бело-голубых в нынешнем сезоне РПЛ.

— Трансферы на вход? Не хочу на эту тему рассуждать. Хочу их видеть. Один игрок, защитник, приедет. Работаю с той командой, которая есть.

Всегда надо быть позитивным. Год назад не верили, что мы будем бороться за чемпионство до последних секунд. Да, у «Зенита» и «Спартака» другие возможности. Но я стараюсь не смотреть на такие вещи. Главное, чтобы наша команда играла хорошо. Против сильных команд нужно играть коллективно.

После 18 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице с 35 очками.