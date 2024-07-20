Личка: «Если бы ушел из «Динамо», то взял бы паузу на три месяца»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном уходе из московского клуба.

— Сразу после проигранного чемпионского матча в вашем комментарии проскальзывали нотки того, что допускаете возможность расставания с клубом. Это были послематчевые эмоции?

— У меня был контракт на год, он автоматически продлевался из-за выполнения задачи. С другой стороны, председатель совета директоров Дмитрий Гафин в теории мог прийти и сказать: «Марцел, спасибо за работу. Мы хотим поменять тренера».

— Были ощущения, что сомнения идут именно с вашей стороны.

— Понятно, в первый момент любой на моем месте был бы крайне разочарован, потому что мы были очень-очень близки к золоту. Кроме того, знаете, я живу в России четыре года. Начинаю чувствовать, что дети растут и их не хватает в моей жизни. Была бы другая ситуация с логистикой, они были бы чаще здесь. И если бы мне пришлось уйти из «Динамо», я бы точно летом не возглавил ни один клуб. Три месяца провел бы с семьей, только потом мог бы рассматривать предложения. При этом я очень люблю свою работу. Я привилегированный человек. Сколько процентов людей на планете могут делать работу, которую очень сильно любят, и получают за это хорошие деньги? Это привилегия, которую надо уважать. Клуб сказал: «Продолжаем», мы пожали руки.

— Отпуск с семьей немного скрасил тяжесть разлуки?

— Да. Но на море, например, с семьей съездить опять не вышло. У сына еще шел чемпионат, дочка ходит на балет. Сезон у сына закончился 15 июня, а 18-го я уже улетал в Москву перед началом сборов. Себи неделю отдохнул, а потом приехал ко мне на 10 дней. У нас был недокомплект — начинали 12-14 человек из-за отъездов в сборные. У второй команды продолжается сезон, оттуда тоже не трогал многих, у них свой микроцикл. Первый раз их забрал, когда мы играли товарищеский матч с «Ахматом». Для молодежи было чуть-чуть тяжело, потому что на следующей день по расписанию встреча во второй лиге. У нас сыграли 45 минут, потом поехали 6 часов на автобусе на выезд. Но ничего — выиграли 2:0.

Так что сына привлекал к тренировкам с основой, когда это было удобно. А большей частью он работал с теми, кто вернулся из-за сборных позже, занимался отдельно от команды — Тюкавин, Нгамале. Для сына это отличная школа — поработал на высоком уровне на отличной базе, где все условия для тренировок и восстановления. Себи играет за «Богемианс» — это третий клуб Чехии, за команду U-19. Там, конечно, нет таких условий. Там просто пашешь. И иногда это даже для молодежи хорошо — они голодны, чтобы получить нечто большее в своей жизни.