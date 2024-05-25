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25 мая, 23:47

Личка — о следующем сезоне: «Вернусь ли в «Динамо» после отпуска? Посмотрим»

Личка рассказал, останется ли в «Динамо» в следующем сезоне
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, останется ли в команде в следующем сезоне. Бело-голубые в 30-м туре РПЛ проиграли «Краснодару» (0:1) и не смогли стать чемпионами России. Трофей в шестой раз подряд выиграл «Зенит».
— Каким вижу свой следующий год в «Динамо»? Если я буду здесь, в «Динамо». Я не знаю.
— Ну вы же будете в «Динамо»?
— Посмотрим.
— Вы не уверены, что будете в «Динамо» в следующем сезоне?
— Ну, посмотрим.
— Что может пойти не так?
— Секрет.
— У вас есть предложение от другого клуба?
— Нет. Я поеду домой, отдохну. Не хватает детей.
— Но вы же вернетесь.
— Посмотрим, — приводит слова Лички Sport24.
Ранее стало известно, что чешский специалист выполнил задачу на сезон — динамовцы попали в тройку, и его контракт с клубом автоматически продлен.

Муми Нгамале после матча с &laquo;Краснодаром&raquo;. «Не горюй, «Динамо», это был великий сезон». Голышак — об упущенном чемпионстве бело-голубых

Источник: Sport24
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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