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Сегодня, 10:59

Личка рассказал, почему «Динамо» проиграло «Спартаку»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка после матча 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2) заявил, что команда уступила из-за ошибок голкипера Игоря Лещука.

«Я после игры поблагодарил всех в раздевалке. После матча я Игорю сказал, что ничего в жизни не бывает в розовых тонах. Эти два удара были очень легкие, получилось как получилось. Это были два подарка «Спартаку», потому что до этого они вообще ничего не показали», — заявил Личка «Газете.Ru».

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 35 очков. «Динамо» располагается на третьей строчке, имея в активе 38 баллов.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/04/08/22732051.shtml?updated
Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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