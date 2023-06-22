Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:24

Личка рассказал, почему порекомендовал «Оренбургу» назначить Ярошика

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Марцел Личка, который сегодня возглавил «Динамо», в интервью «СЭ» назвал сильные качества нового тренера «Оренбурга» Иржи Ярошика.

— Почему порекомендовали Иржи Ярошика на пост своего преемника в «Оренбурге»? У него все-таки небогатый пока опыт тренерской работы.

— Да, пока, может быть, и не очень богатый. Но у Иржи есть своя философия футбола. Он гнет свою линию. Мне это нравится. Если говорить про его последний клуб — «Теплице», то там довольно скромные возможности. Но Ярошику удалось сохранить ее в высшей лиге Чехии! Его уволили, так как в следующем сезоне «Теплице» шел внизу таблицы. Но я не думаю, что этот коллектив мог претендовать на большее. Когда у тебя не хватает качественных игроков, сложно прыгнуть выше головы. Иржи выжал из ребят максимум и старался ставить команде интересный футбол. Не забывайте о том, что Ярошик хорошо говорит по-русски. В России его знают, любят, уважают. Кроме того, он говорит по-испански, а значит, быстро найдет контакт с латиноамериканцами в «Оренбурге».

Марцел Личка. «Повторить в «Динамо» путь Федотова? Было бы супер!» Интервью Марцела Лички
Иржи Ярошик
РПЛ
ФК Оренбург
Марцел Личка
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Призерку чемпионата мира лишают гражданства Литвы. За участие в российских шоу
Сборная России, которая сделала Евро-2008 незабываемым. Где они сейчас?
Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ
Антонов возложил ответственность на США за затягивание конфликта на Украине
Сирия и Турция согласились с концепцией РФ по нормализации отношений
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Личка: «Соглашусь с теми, кто считает Тюкавина самым талантливым форвардом в России»
Личка: «С «Зенитом» бороться сложно. Но никто заранее не отдаст ему золото»
Личка ответил на вопрос, перейдут ли Вера и Мансилья в «Динамо»
Асхабадзе: «Акбашев был ключевым игроком, но «Факел» не мог тягаться с предложением «Ростова»
Дюков оценил возможность перехода РФС в Азиатскую конфедерацию
Дюков: «Календарь должен быть удобным как для участников чемпионата, так и Кубка России»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Личка: «С «Зенитом» бороться сложно. Но никто заранее не отдаст ему золото»

Пономарев считает, что Фернандес разладит всю оборону ЦСКА