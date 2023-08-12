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Сегодня, 14:46

Личка рассказал про предложение от «Урала»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер «Динамо» Марио Личка, брат Марцела Лички, рассказал, как он мог попасть в Россию во время игровой карьеры.

«Когда разыгрался только за «Баник», пришел один агент с предложением. Но я был молодой, меня тянуло во Францию. Уже позже, после «Бреста» возник последний интерес из России — якобы интересовался «Урал» из Екатеринбурга. Но ничего в итоге не произошло», — приводит слова Лички «Спорт День за Днем».

Личка играл за «Баник» в 2002-2005 годах. Зимой 2005-го его отдали в аренду в «Ливорно». А через полгода Личка ушел в «Словацко», откуда затем перешел в «Саутгемптон».

Марцел Личка возглавил «Динамо» в летнее межсезонье. В двух стартовых турах РПЛ бело-голубые проиграли «Краснодару» (1:3) и сыграли вничью с «Крыльями Советов» (3:3).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/lichka-rasskazal-pro-predlozhenie-ot-urala-
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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