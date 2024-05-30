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Сегодня, 17:22

Личка рассказал, с кем из игроков РПЛ он хотел бы поработать

Алина Савинова
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что среди игроков РПЛ хотел бы поработать с полузащитником «Краснодара» Александром Черниковым.

46-летний Личка работает в России с 2020 года. Сначала он возглавлял «Оренбург», а в 2023 году стал главным тренером бело-голубых. Под его руководством московская команда заняла третье место в чемпионате страны сезона-2023/24.

«Если говорить о футболистах из других команд, которых хотелось бы потренировать, то мы все смотрим на тех, кто забивает голы. Например, Сперцян. А есть много игроков, которые делают черновую работу. Например, Черников из «Краснодара», который работает на команду», — приводит «Чемпионат» слова Лички.

Также чешский специалист выделил полузащитника «Ростова» Данила Глебова.

«Он лидер команды, рабочий футболист, страхует спины игроков, которые стараются творить. У нас такой Диего Лаксальт», — добавил тренер.

В минувшем сезоне 24-летний Черников провел 27 матчей в РПЛ и отметился 1 голом. На счету его ровесника Глебова 2 забитых мяча и 2 голевые передачи в 30 играх чемпионата России.

Источник: Чемпионат
Александр Черников
Данил Глебов
Футбол
Марцел Личка
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