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Сегодня, 10:30

Личка рассказал, сколько новичков хотел бы видеть в «Динамо»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» поделился мнением о работе клуба в трансферное окно.

— Вы говорите о короткой скамейке, при этом новичок пока только один. У вас большие расхождения во взглядах по трансферам с руководством?

— Понятно, у меня есть свои пожелания. Клуб показывает мне игроков, которых есть возможность забрать, мы обсуждаем, ищем. Работа идет, но не всегда на трансферном рынке все происходит легко и быстро.

— Сколько хотели бы видеть еще новичков?

— Трех-четырех. Потому что Шунин, Паршивлюк и Смолов ушли. Пришло бы четыре новых игрока, я был бы очень рад. Посмотрим, как все получится.

Марцел Личка. «Год назад в чемпионство в «Динамо» не верил никто, весной убедились — все реально». Личка — о борьбе за золото, новичках и новом сезоне

ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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