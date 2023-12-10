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РПЛ

Сегодня, 14:07

Личка — о низкой температуре перед матчем с «Факелом»: «У вас в России холодно, надо ожидать такие ситуации»

Виктория Кравченко
Марцел Личка
Марцел Личка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, в какой футбол будет играть команда в матче 18-го тура РПЛ с «Факелом». Температура воздуха перед встречей составила -6 градусов.

«У вас в России холодно, надо ожидать такие ситуации. Поле может быть очень тяжелым. Думаю, будет больше борьбы, но сказал игрокам, что хотим играть и в футбол. Надо знать, где играть попроще, потому что поле за 10 минут будет убито. Но хочу сказать спасибо всем людям, которые старались сделать его лучше. Сложно подготовить газон в таких условиях», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

Встреча стартовала в 14.00 мск в Воронеже.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Факел» — «Динамо» можно в матч-центре на нашем сайте.

Воронежский клуб с 20 очками занимает 11-е место в турнирной таблице премьер-лиги. Бело-голубые располагаются на 3-й строчке, в их активе — 31 балл.
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Марцел Личка
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