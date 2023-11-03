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РПЛ

Сегодня, 15:03

Личка считает, что белорусским клубам лучше играть в РПЛ, чем в еврокубках

Алина Савинова
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мыслями о возможности включения белорусских клубов в состав РПЛ.

«Я ранее говорил, что не против этого. Это хорошо для белорусского футбола — его уровень сейчас чуть-чуть понизился. И если бы была возможность включить 1-2 команды в РПЛ — это было бы хорошо, при определенных обстоятельствах — например, необходимом бюджете клубов. Есть большая разница в уровне конкуренции в РПЛ и в Белоруссии», — приводит «РБ Спорт» слова Ивича.

Также он высказался о том, что выступление белорусских команд в еврокубках не сильно помогает росту их уровня.

«Честно скажу — а кто хорошо играет в еврокубках? Никто. Поэтому для них, если бы одна-две команды могли бы включиться в российский футбол, это было бы хорошо для понимания уровня. Это могло бы помочь, стать примером», — добавил тренер.

21 октября министр спорта РФ Олег Матыцин предложил включить белорусские клубы в российские профессиональные лиги.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/martsel-lichka-belorusskim-klubam-luchshe-igrat-v-rpl-chem-v-evrokubkah/
Футбол
РПЛ
Марцел Личка
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