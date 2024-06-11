Личка: «Гегемония «Зенита» чуть-чуть пошатнулась, но новый сезон все покажет»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка считает, что гегемония «Зенита» в сезоне-2023/24 пошатнулась.

«К тому моменту, как я приехал в Россию, «Зенит» спокойно выигрывал чемпионство и к 25 туру было все ясно. В этом году получилось так, что интрига сохранялась до последней игры. Можно сказать, что гегемония «Зенита» чуть-чуть пошатнулась. Но следующий сезон все покажет», — сказал Личка РИА Новости.

По итогам чемпионата России титул шестой раз подряд завоевал санкт-петербургский «Зенит», набрав 57 очков. Второе место занял «Краснодар» (56), а третью строчку — «Динамо» (56).