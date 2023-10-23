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РПЛ

Сегодня, 17:20

Личка считает, что молодые российские игроки многое теряют из-за отстранения от еврокубков

Марцел Личка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о совете молодым игрокам уезжать из РПЛ.

«Понятно, что если есть шанс играть в Европе, как сейчас у Захаряна в «Реал Сосьедад», у Сазонова, который перешел в «Торино»... Это очень хороший опыт для футболистов, потому что там они будут встречать игроков еще лучше, чем в России. К сожалению, Россия сейчас не выступает в еврокубках. Молодые футболисты, которые играют в «Динамо», «Спартаке» или «Зените», теряют многое. Международные соревнования очень важны», — сказал Личка после матча 12-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0) корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

12 сентября после товарищеского матча российской сборной с Катаром (1:1) Карпин заявил, что российским футболистам нужно переходить в иностранные клубы, если у них появится такая возможность.

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