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Сегодня, 17:21

Личка считает, что рождение ребенка положительно повлияет на Смолова

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал рождение ребенка у форварда бело-голубых Федора Смолова.

15 ноября пресс-служба «Динамо» сообщила, что у 33-летнего футболиста родилась дочь.

— Как на футболиста влияет рождение ребенка?

— Думаю, это только плюс. Когда мы ехали играть в Сочи, с нами не было Бальбуэна, я отпускал его на роды жены. Семья и дети всегда первом месте. Думаю, сейчас жизнь Федора разворачивается на 180 градусов. Кроме того, Смолов получил микротравму в матче с «Сочи». Он не будет играть в товарищеском матче с 2DROTS, — сказал Личка.

В июне этого года Смолов женился на блогере и диджее Карине Истоминой.

Федор Смолов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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