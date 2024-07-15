Личка считает, что старт сезона будет тяжелым для «Динамо»

Сегодня, 12:25
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился ожиданиями от начала нового сезона РПЛ.
«Возможно, стартовый отрезок, первые пять игр, будет одним из самых тяжелых в сезоне. Хорхе и Николас получили выходные, Фабиан поедет на Олимпиаду. Это наши ведущие игроки, и без них нам будет непросто, но они представляют свои страны на крупнейших соревнованиях, и это очень почетно», — цитирует Личку ТАСС.
В первом туре РПЛ 20 июля бело-голубые дома сыграют против «Факела», а 27-го числа примут на своем поле «Локомотив».
В минувшем сезоне «Динамо» заняло третье место в чемпионате России. Победителем турнира в шестой раз подряд стал «Зенит».