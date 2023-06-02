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РПЛ

Сегодня, 21:48

Личка считает отсутствие лицензий Pro у тренеров проблемой российского футбола

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался об отсутствии лицензий уровня Pro у многих членов тренерского штаба «Оренбурга».

«В Европе у тренеров Академии минимум лицензия А, у многих – Pro. В Оренбурге проблема одна – здесь только двое тренеров с лицензией Pro – это я и испанский тренер Давид, который как раз и будет заниматься академией «Оренбурга». У Николаевича и Марио – лицензия A, сейчас учится Платон. По другим точно уже не знаю.

Это большая проблема. Это надо поменять. Сейчас клуб выстраивает Академию, должны сделать базу для детей. Футбол всегда начинается с детей. Им нужны хорошие тренеры с лицензией. Понятно, это стоит денег, но это инвестиции в детей», – цитирует Личку «Спорт День за Днем».

45-летний чешский специалист возглавляет «Оренбург» с лета 2020 года. В текущем сезоне команда под его руководством с 43 очками идет на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.

 

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/lichka-nazval-glavnuyu-problemu-detsko-yunosheskogo-futbola-v-rossii
Футбол
ФК Оренбург
Марцел Личка
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