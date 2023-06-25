Личка сделал заявление на русском языке для болельщиков «Динамо»

Новый главный тренер «Динамо» Марцел Личка сделал заявление на русском языке для болельщиков бело-голубых.

«Привет всем! Меня зовут Марцел Личка, я приехал из Чехии. В этом году попробую радовать вас, болельщиков «Динамо Москва». Я очень рад, что вошел в этот большой, исторический клуб России. Очень рад — завтра увижу команду и начнем готовиться к сезону. Большое спасибо всем. Только Яшин, только «Динамо», — цитирует Личку пресс-служба команды.

Ранее сообщалось, что специалист прилетел в Москву и получил шарф «Динамо».