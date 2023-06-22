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Сегодня, 19:10

Личка: «Соглашусь с теми, кто считает Тюкавина самым талантливым форвардом в России»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Футболист «Динамо» Константин Тюкавин.
Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Новый главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» оценил уровень игры Арсена Захаряна и Константина Тюкавина.

— У вас есть понимание, почему Арсен Захарян в этом сезоне выглядел уже не так ярко, как в прошлом?

— Мне тяжело рассуждать на эту тему. Меня же не было внутри «Динамо», не всегда следил за бело-голубыми в минувшем чемпионате. Больше был сосредоточен на делах «Оренбурга». При этом, конечно, считаю и Захаряна, и Тюкавина талантливыми игроками. В «Динамо» есть и другие перспективные ребята. Но я всегда говорю, что на одном таланте далеко не уедешь. Если ты не хочешь вкалывать, работать на максимуме, то не сможешь расти. Это касается не конкретно Захаряна, а всех молодых игроков.

— Какой потенциал у Тюкавина? Некоторые специалисты считают его самым талантливым нападающим в России.

— Да, пожалуй, с ними можно согласиться. Еще два года назад спрашивал нашего спортивного директора Диму Андреева, можно ли взять Тюкавина в аренду в «Оренбург». Мне он сразу понравился. Но «Динамо», конечно, не захотело его отпустить, потому что он уже начинал выходить за основной состав, показывал свой уровень. Это тот нападающий, который здорово чувствует себя в чужой штрафной. Находится в нужное время в нужном месте. Забивной. Но я повторю свою мысль, которую уже высказал. Талант — это хорошо, но далеко не все. Упорный труд превыше таланта. Или как у вас еще говорят?

— Порядок бьет класс.

— Точно!

— Бытует мнение, что «Динамо» нужен такой тренер, как Шварц — эмоциональный, который может зажечь команду! Хватит ли вам харизмы, чтобы завести Смолова, Тюкавина, Захаряна?

— Я такой, какой я есть. И не собираюсь меняться как человек. Хочу быть естественным. Могу быть эмоциональным, жестким в раздевалке, но могу и посмеяться, пошутить. Мне свойственны разные эмоции. Но придя в «Динамо», я останусь Марцелом Личкой!

Марцел Личка. «Повторить в «Динамо» путь Федотова? Было бы супер!» Интервью Марцела Лички
Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
Марцел Личка
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