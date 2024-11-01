Личка сообщил, что Бителло пропустит 3-4 недели из-за перелома ребра

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о сроках восстановления полузащитника бело-голубых Бителло. У игрока был диагностирован перелом ребра.

— Почему вы затянули с заменами?

— Эли пошел, потому что Кутицкий попросил замену. Как с «Химками», мы тоже не очень хорошо начали игру. Не хотел сразу на 55-60 минуте всех поменять. Доверял игрокам, которые были на поле. Эль-Мехди [Маухуб] хороший футболист, плюс здорово вошел в игру Гладышев. За те 10 минут Ярослав создал 3 момента. Но смотрите, например, Нгамале мог забить в конце и мы бы разговаривали чуть-чуть по-другому. Это стопроцентная ситуация.

Бителло? У него перелом ребра. 3-4 недели. Когда будет здоров — тогда... — сказал Личка на пресс-конфтеренции.

«Динамо» с 27 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре РПЛ московская команда сыграет против «Пари НН» (9 ноября).