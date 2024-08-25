Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:46

Личка сообщил, что Фомин пропустит минимум семь дней из-за повреждения бедра

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о том, поедет ли полузащитник бело-голубых Даниил Фомин в сборную Россию.

«Вряд ли. Вчера он почувствовал проблемы с задней поверхностью бедра. Врач сказал, что минимум 7-10 дней он пропустит», — приводит пресс-служба московского клуба слова Лички.

Также тренер рассказал о состоянии голкипера Андрея Лунева.

«Андрей сейчас поедет в больницу на обследование. Возможно, он отдохнет 2-3 дня, но я уверен, что с ним все будет нормально», — отметил он.

Сборная России в сентябре проведет два товарищеских матча. 5-го числа россияне сыграют против Вьетнама, а 7-го — против Таиланда.

Источник: https://fcdm.ru/news/marcel-licka-ne-vsegda-pobezdaet-ta-komanda-kotoraia-igraet-lucse/
Даниил Фомин
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
0
Читайте также
Российский бодибилдер Мишин умер в США в возрасте 48 лет
Алина Загитова отказалась давать интервью «Спорт-Экспрессу»
Отец Павла Дурова прокомментировал задержание сына во Франции
Махачкалинцы пишут гневные письма против судей, «Акрон» считает арбитров злодеями. Против новичков РПЛ действительно есть судейский заговор?
Захарова напомнила о нацистской сущности Литвы и Украины
В ЛДПР вспомнили призыв Жириновского к Дурову в 2018 году вернуться в Россию
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» — «Ростов»: Москалев ошибочно не назначил пенальти в пользу гостей

Дзюба о карьере в единоборствах: «Хорошо адаптируюсь к любому виду спорта»