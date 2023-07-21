Личка сообщил, что в составе «Динамо» будут изменения к следующей игре

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка после поражения от «Краснодара» (1:3) в 1-м туре РПЛ ответил на вопрос, будут ли изменения в составе к следующей игре.

— Да, будут. В «Динамо» достаточно много качественных игроков. Сегодня на скамейке были футболисты, которые готовы выходить с первых минут. У нас игры во вторник и субботу, так что мы можем использовать разных игроков, — цитирует пресс-служба клуба Личку.

— Чувствуете ли разницу между Оренбургом и Москвой? Как вы это переживаете?

— Совершенно спокойно. Я начинал карьеру в «Банике», где очень любят футбол и пристальное внимание за тобой, потом в пражской «Славии» тоже это было. Оренбург — это маленький город, и давление было не такое большое. Понятно, что здесь оно будет намного больше. Но это моя работа, и мне нужно к этому привыкать. Да, сегодня проиграли, и это грустно, но ничего, будем работать и улучшать те вещи, о которых я говорил. Постараемся исправить результат на более позитивный во вторник.

Во втором туре РПЛ «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов» 29 июля.