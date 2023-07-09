Личка — о различиях работы в «Динамо» и «Оренбурге»: «Бюджет, цели и амбиции — разные»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в разговоре с корреспондентом «СЭ» сравнил условия работы в «Оренбурге» и «Динамо».

«Условия работы в «Динамо» и «Оренбурге» сильно различаются? Да, в «Динамо» высокий уровень. Но не стоит сравнивать с «Оренбургом». Команда долго играла в ФНЛ, а «Динамо» — клуб с большой историей выступлений в премьер-лиге. В «Оренбурге» делали свой максимум. Бюджет, цели и амбиции — разные. Клуб делает максимум, чтобы игроки чувствовали себя комфортно», — сказал Личка «СЭ».

45-летний чех за свою тренерскую карьеру работал в «Хмеле», брестском «Динамо» и «Оренбурге». С лета 2023 года он возглавляет «Динамо».

В минувшем сезоне «Оренбург» под руководством Лички занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ.