Личка стал лидером по количеству матчей во главе «Динамо» среди иностранных тренеров

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка вышел на первое место по количеству матчей среди иностранцев во главе бело-голубых.

Рекордной 58-й, стала встреча с «Рубином» (4:0) в 12-м туре РПЛ. Личка превзошел результат немца Сандро Шварца — 57 матчей (с октября 2020-го по июнь 2022-го). Третье место в списке занимает румын Дан Петреску — 55 матчей(с августа 2012-го по апрель 2014-го).

Личка возглавил «Динамо» в июле 2023 года. Под руководством 47-летнего чеха московский клуб одержал в 58 матчах 32 победы, 10 раз сыграл вничью и 16 раз проиграл.