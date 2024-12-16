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Сегодня, 10:15

Личка включил в топ-5 игроков года лишь одного футболиста «Динамо»

Марцел Личка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«СЭ» определил лучшего футболиста 2024 года в России. Им стал полузащитник «Монако» Александр Головин (185 баллов). Также в пятерку вошли: Джон Кордоба («Краснодар», 115 баллов), Максим Глушенков («Локомотив» / «Зенит», 111 баллов), Манфред Угальде («Спартак», 98 баллов), Алексей Батраков («Локомотив», 86 баллов).

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поставил на первое место полузащитника «Монако» Александра Головина.

Также в его пятерку вошли: Алексей Миранчук («Аталанта» / «Атланта»), Константин Тюкавин («Динамо»), Алексей Батраков («Локомотив»), Максим Глушенков («Локомотив» / «Зенит»).

Александр Головин. Головин — снова наш король. Лучший футболист России-2024!

Александр Головин
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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