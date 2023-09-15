Личка — о ничьей с «Пари НН»: «Сами себя убили. Разочарован игрой в штрафной»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал ничью с «Пари НН» (1:1) в 8-м туре РПЛ.

— Сами себя убили. Футбол решается в штрафной, — начал Личка. — Если мы не будем опасны в штрафной соперника, мы никогда не победим. Соперник сегодня был более опасный, чем мы. Мы не хотели заходить в штрафную «Пари НН». Да, ты ведешь 1:0, но ты не можешь ожидать, что соперник не реализует свои моменты. Пропустили в конце, уже среагировать на этот гол мы не успели.

У нас был всего один хороший момент — у Скопинцева. Очень недоволен, разочарован нашей игрой на последних 20-30 метрах. Мы могли через контратаки доводить до 2:0, 3:0, и уже тогда держать мяч. Но не когда ты ведешь 1:0. В раздевалке сказал ребятам быть более голодными до забития голов. Мы красиво играем в центре, но мы не «Барселона». Надо еще хорошо играть в штрафной.

— Бителло сегодня дебютировал, показал хорошее движение, почти голевую передачу сделал. Вы довольны его дебютом?

— Уверен, что такие игроки, как Бителло, дают нам качество. Еще вчера он только разминался с нами. Я за него рад. Он 100% нам поможет. Карраскаль, Бителло, Чавес дают нам латинскую игру, а Смолов, Макаров, Тюкавин дают другую культуру игры

— Будет ли готов Фомин к игре в Кубке?

— Ни он, ни Лука Гогнидзе не будут готовы. Фомин, возможно, будет готов к «Спартаку». Если будет все хорошо, Гогнидзе будет готов уже после игры со «Спартаком», если не после «Ахмата», — сказал Личка.

«Динамо» с 15 очками поднялось на второе место в РПЛ. «Пари НН» с 11 баллами вышел на восьмое место в турнирной таблице.

В следующем туре бело-голубые в гостях сыграют со «Спартаком». Игра пройдет 23 сентября. На день позже «Пари НН» на своем поле примет «Оренбург».