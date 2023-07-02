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Сегодня, 13:11

Личка высказался о разнице между Смоловым и Тюкавиным

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о выборе форвардов в команде.

— Вы планируете играть в два нападающих?

— На сегодняшний день я вам не скажу. Очень часто «Динамо» играло 4-3-3. Но в середине поля у меня нет полузащитника. Когда у тебя такие нападающие как Костя Тюкавин, Федя Смолов — два разных игрока. Смолов очень хорошо открывается между линиями, очень опасный, хорошо играет корпусом, Тюкавин больше «девятка». На сегодняшний день сложно сказать. У каждого игрока есть свои плюсы и минусы. Все будет зависеть от игры, — сказал Личка.

«Динамо» 22 июня объявило о назначении 45-летнего чешского специалиста новым главным тренером команды. Ранее он возглавлял «Оренбург».

Футбол
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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