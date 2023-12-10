Личка о ничьей «Динамо» с «Факелом»: «Да, мы не выиграли, но команда показала характер»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился впечатлением от гостевого матча 18-го тура РПЛ с «Факелом» (1:1).

«Мы старались играть в пас. Я просил Фернандеса и Бальбуэну не просто выбивать мяч от ворот, потому что при игре длинными забросами пришлось бы сразу иметь дело с хорошими центральными защитниками соперника. Понятно, что сегодня был больший процент технических ошибок. Это то, что случилось с Шуниным, когда мяч подпрыгнул перед ним, и если бы «Факел» забил, то это не было бы его ошибкой. Под конец матча мы стали больше играть длинными передачами, которые заканчивались потерями, а надо было успокоиться и держать мяч. «Факел» тоже играл попроще, закидывал вперед и давил, рассчитывая на стандарты. Фаби и Роби было нелегко постоянно выигрывать верховую борьбу, поэтому в концовке мы перешли на игру в три защитника, а вышедший на замену Маричаль им помог. Надо показывать характер и все 90 минут отрабатывать на максимум. Да, мы не выиграли, но команда показала характер и отношение к игре было очень правильным», — приводит слова Лички официальный сайт бело-голубых.

Также чешский специалист объяснил причину отсутствия Федора Смолова и Николя Муми Нгамале в заявке на матч, а также отметил состояние поля в Воронеже.

«Федя заболел во вторник, а Муми получил травму в начале игры с «Рубином» и целую неделю не тренировался. Поэтому решили не рисковать выпускать его на такое поле», — добавил Личка.

«Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» после 18 туров с 21 очком идет на 11-й строчке.