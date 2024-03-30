Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

30 марта, 19:39

Личка заявил, что «Динамо» попытается реабилитироваться за поражение от «Ростова»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заверил, что команда попытается реабилитироваться за поражение от «Ростова» (1:4).

«Сколько команд, которые брали чемпионство, выигрывали все матчи? Таких мало. Во Франции это ПСЖ, здесь в России это «Зенит». Но я уверен, что одна игра не должна тебя убивать. Не говорю о том, что у нас такие же качества, как у «Зенита», но мы и не такие плохие. Ок, мы проиграли, нам дали по жопе, мы поехали домой. Но это футбол. Один матч. Помните матч «Барселона» — «Бавария» 2:8? Это спорт. С другой стороны, такой счет — красиво. Уверен, наша команда хочет оправдаться перед болельщиками в следующих матчах и попробует выиграть в следующих матчах», — цитирует Личку «РБ Спорт».

«Динамо» занимает третьем месте в турнирной таблице чемпионата России с 38 очками. Бело-голубые отстают от лидирующего «Зенита» на два очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/martsel-lichka-odna-igra-ne-dolzhna-tebya-ubivat-my-ne-takie-plohie/
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
Марцел Личка
2
Обсудить
Читайте также
De Telegraaf: Россия запросила экстрадицию Промеса из-за налогового мошенничества
«Партизан» поддержал Россию после теракта в «Крокусе»
Спецназ ФСБ заблокировал террористов в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
Средства ПВО ликвидировали три украинских БПЛА над Ярославской областью
Экономист перечислил не получившие прибавку к пенсии категории граждан
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Балтика» — «Пари НН»: видео голов матча

Рапопорт рассказал, что думает о вратарских ошибках в матчах 22-го тура РПЛ