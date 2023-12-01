Личка заявил, что для Кокорина сейчас нет места в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил, возможно ли возвращение форварда «Ариса» Александра Кокорина в московский клуб.

32-летний россиянин с 2022 года выступает за команду из Лимасола на правах аренды из «Фиорентины». В итальянский клуб футболист перешел в январе 2021-го.

«Честно скажу, не слежу за выступлениями Кокорина. Воссоединить их связку со Смоловым? У меня сейчас достаточно хороших футболистов: Бителло, Карраскаль, Нгамале, Тюкавин. Для Кокорина сейчас просто нет места в «Динамо». Мне достаточно нынешних игроков», — приводит Spot24 слова Лички.

Кокорин выступал за «Динамо» с октября 2008 года по июль 2013-го и с августа 2013-го по январь 2016-го. Всего он провел 203 матча за бело-голубых, в которых отметился 50 голами и 26 результативными передачами. Также Кокорин играл за «Зенит», вместе с которым стал чемпионом России, «Анжи», «Сочи» и «Спартак».

Личка возглавил «Динамо» в июне 2023 года. На данный момент московский клуб идет третьим в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков за 16 туров.