Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:32

Личка заявил, что для Кокорина сейчас нет места в «Динамо»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил, возможно ли возвращение форварда «Ариса» Александра Кокорина в московский клуб.

32-летний россиянин с 2022 года выступает за команду из Лимасола на правах аренды из «Фиорентины». В итальянский клуб футболист перешел в январе 2021-го.

«Честно скажу, не слежу за выступлениями Кокорина. Воссоединить их связку со Смоловым? У меня сейчас достаточно хороших футболистов: Бителло, Карраскаль, Нгамале, Тюкавин. Для Кокорина сейчас просто нет места в «Динамо». Мне достаточно нынешних игроков», — приводит Spot24 слова Лички.

Кокорин выступал за «Динамо» с октября 2008 года по июль 2013-го и с августа 2013-го по январь 2016-го. Всего он провел 203 матча за бело-голубых, в которых отметился 50 голами и 26 результативными передачами. Также Кокорин играл за «Зенит», вместе с которым стал чемпионом России, «Анжи», «Сочи» и «Спартак».

Личка возглавил «Динамо» в июне 2023 года. На данный момент московский клуб идет третьим в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков за 16 туров.

Источник: https://sport24.ru/football/news-601051-lichka-dlya-kokorina-seychas-net-mesta-v-dinamo?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
13
Читайте также
Три полицейских пострадали в Бирмингеме от действий польских фанатов
BWF приостановила членство Национальной федерации бадминтона России
Пленный ВСУ заявил о малопригодности немецких БМП Marder на фронте
Голикова анонсировала введение в РФ обязательного диспансерного наблюдения
Пожар на рынке «Садовод» в Москве. Главное
Убившую новорожденного ребенка в поезде МЦК мать осудили на три года
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Тарханов предположил, повлияет ли отсутствие Галактионова и Баринова на шансы «Локомотива» в матче с «Зенитом»

Спортдиректор «Оренбурга» Андреев сообщил, что переговоры с «Локомотивом» по Вере заморожены