Личка заявил, что ему ничего не известно о возможном переходе в «Динамо»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка отреагировал на информацию о том, что он может возглавить московское «Динамо».

«Мне об этом ничего неизвестно. Я про это сейчас говорить не хочу, так как нахожусь в отпуске. У меня текущий контракт с «Оренбургом», ничего больше не хочу говорить», — приводит слова Лички Metaratings.ru.

13 июня ряд изданий и инсайдеров сообщили, что «Динамо» договорилось с «Оренбургом» и выплатит 1 миллион евро в качестве компенсации за переход тренера. В частности, об этом пишет «Чемпионат». При этом в уральском клубе данную информацию не подтверждают.

Под руководством Лички «Оренбург» завершил сезон-2022/23 на седьмом месте в РПЛ с 46 очками.