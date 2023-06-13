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Сегодня, 14:06

Личка заявил, что ему ничего не известно о возможном переходе в «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка отреагировал на информацию о том, что он может возглавить московское «Динамо».

«Мне об этом ничего неизвестно. Я про это сейчас говорить не хочу, так как нахожусь в отпуске. У меня текущий контракт с «Оренбургом», ничего больше не хочу говорить», — приводит слова Лички Metaratings.ru.

13 июня ряд изданий и инсайдеров сообщили, что «Динамо» договорилось с «Оренбургом» и выплатит 1 миллион евро в качестве компенсации за переход тренера. В частности, об этом пишет «Чемпионат». При этом в уральском клубе данную информацию не подтверждают.

Под руководством Лички «Оренбург» завершил сезон-2022/23 на седьмом месте в РПЛ с 46 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/lichka-o-rabote-v-dinamo-mne-ob-etom-nichego-neizvestno-258409/
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