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Сегодня, 20:51

Личка о своем будущем в «Оренбурге»: «Если будет хорошее предложение для меня и клуба, будем думать»

Артем Бухаев
Корреспондент
Марцел Личка.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка в комментарии для «СЭ» подвел итоги сезона-2022/23 и высказался о своем будущем в клубе.

— Как бы вы подвели итоги сезона для «Оренбурга»?

— Думаю, нам удалось показать, что мы умеем играть в открытый, атакующий футбол. Не говорю, что нам было всегда легко, но с каждой игрой мы играли лучше, показывали хороший быстрый футбол. Мы забили 58 голов, набрали 46 очков. Думаю, это показатель того, что мы сделали хорошую работу.

— Вас постоянно сватали то в один, то в другой клуб. Вы можете вспомнить, кто действительно вас приглашал?

— Было только одно официальное предложение, когда звонил «Краснодар». Это было официальным предложением. Других не было. Если кто-то хочет, надо звонить мне и разговаривать со мной.

— Почему зимой отказались от «Краснодара»?

— Понятно, что это топ-команда. Предложение приходило в плохие времена. К нам пришли игроки из Аргентины. Я хотел остаться с новыми футболистами. Если бы это приглашение пришло сейчас, то я думаю, что пошел бы и попробовал сделать шаг вперед в своей карьере.

— То есть сейчас вы готовы?

— Мы разговаривали с президентом клуба, Василием Петровичем (Еремякиным — прим. «СЭ»). Как будет хорошее приглашение для меня и клуба, мы будем думать. Посмотрим.

— Много говорят о «Динамо».

— Мне никто не звонил. Со мной надо общаться на прямую. Надо говорить со мной.

— Вы — гражданин Чехии. Было много разговоров, что вы можете уехать. Когда с вами продлевался контракт, это было непублично. Вы испытывали давление?

— Понятно, что давление идет. Но я ничего не читаю, не разговариваю ни с кем, я занимаюсь спортом. Спорт остается спортом. Политика меня вообще не интересует.

Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года. В сезоне-2022/23 команда под руководством 45-летнего чеха заняла седьмое место в РПЛ.

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